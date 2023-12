Politik in Moers CDU-Fraktion fordert Ende der ausgedehnten Nachtabschaltung

Fraktionsvorsitzende Petra Kiehn sagte: „Für viele Moerser sind nachts beleuchtete Straßen ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Das beobachten wir auch aktuell in einer Umfrage zum allgemeinen Sicherheitsempfinden, die wir gerade gestartet haben. Das erste Stimmungsbild zeigt bereits, dass sich die Teilnehmenden in den späten Abend- und Nachtstunden unsicher fühlen, weil die Straßenbeleuchtung fehlt. Genauso treten immer mehr Menschen in Moers an unsere Fraktionsmitglieder heran oder kommen direkt ins Rathaus, um gegen die Nachtabschaltung, wie sie aktuell besteht, zu protestieren. Es kann nicht sein, dass Menschen, die am späten Abend auf dem Nachhauseweg sind, hier in Angst unterwegs sind. Denn, wo es dunkel ist, fühlt man sich einfach nicht mehr sicher.“