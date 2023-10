Politik in Moers Warum die AfD im „Haus der Demokratie“ tagen darf

Eine überregionale AfD-Veranstaltung in Moers – das hätte für Schlagzeilen gesorgt. Doch der Kelch ist an der Stadt vorübergegangen. Sie hat einem Bundestagsabgeordneten der AfD, der das Kulturzentrum Rheinkamp für eine Parteiveranstaltung im August 2023 nutzen wollte, eine Absage erteilt. Das bestätigte am Montag Stadtsprecher Klaus Janczyk.