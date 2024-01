Ranzenbörse in Moers Warum der richtige Ranzen so wichtig ist

Moers · Groß war das Interesse an der neunten Ranzenbörse in den Räumen der Volksbank in Moers. Neben einer großen Auswahl gab es aus Wunsch ausführliche Beratung. Was den richtigen Ranzen ausmacht.

28.01.2024 , 16:00 Uhr

Schon kurz nach der Eröffnung herrschte an den Ranzen-Ständen dichtes Gedränge. Foto: Norbert Prümen

Von Jutta Langhoff