Premiere in Moers Weihnachtszauber wird wiederholt

So war der Garten am Elfenrats-Vereinsheims, das links neben der Repelener Volksschule an der Lintforter Straße liegt, mit Weihnachtsbeleuchtung von Leon Scheepers dekoriert, wenn auch nur mit einem kleinen Teil dessen, was der Moerser sonst am Weihnachtshaus in Meerbeck zeigt – dem zweitgrößten Weihnachtshaus in der Bundesrepublik. Beim Weihnachtszauber traten zum Beispiel Tänzerinnen auf, die sonst bei den Schnuckis oder der Elfengarde der KG Elfenrat Moers-Eick tanzen.