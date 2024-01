Abfallentsorgung in Moers Warum der Kreislaufwirtschaftshof drei Tage schließt

Modern, funktional, bürgerfreundlich – so soll der neue Kreislaufwirtschaftshof der Enni am Jostenhof sein. Ab Montag, 5. Februar, können sich Bürgerinnen und Bürger in Moers noch leichter als bisher von Sperrmüll, Grünschnitt, Kartonagen und vielen anderen Abfällen trennen.