Stadtfinanzen in Moers Warum der große Grundsteuerschock ausbleibt

Der Big Bang“ bleibt aus: So nannte Kämmerer Wolfgang Thoenes am Donnerstag die im Dezember ins Spiel gebrachte Erhöhung der Grundsteuer B um bis zu 600 Punkte. Doch seit der damaligen Einbringung des Haushaltsplans 2024 hat sich viel getan. Ratsfraktion haben mehr oder minder realistische Vorschläge gemacht, wie ein drohendes Defizit von über 23 Millionen Euro ohne oder mit geringeren Steuererhöhungen ausgeglichen werden könnte. Und auch der Kämmerer hat den Bleistift gespitzt, Gespräche geführt – und inzwischen die Regelungen des Ende Februar im Landtag beschlossenen 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes in der Haushaltsplanung berücksichtigen können.