Besuch bei Künstlern in Moers : Einblick in die Künstler-Werkstatt

Die Bildhauerin Susan Kempfer befreit mithilfe ihres Mannes eine neue Büste aus ihrer Form. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Moers „Moerser Ateliers offen“ hieß es am Wochenende. An 14 Standorten in der ganzen Stadt empfingen Kunstschaffende Besucher und ließen sich von diesen über die Schulter schauen. Auch Szenen einer Künstlerehe waren zu sehen.