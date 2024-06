Naturschutz im Kreis Wesel Warum der BUND zur „Hummel-Challenge“ aufruft

( Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Kreisgruppe Wesel, hat zur Teilnahme an der „Sommer-Hummel-Challenge“ aufgerufen. Ziel sei es, „mehr über die Verbreitung von Hummeln in Natur- und Kulturlandschaften“ zu erfahren. Bis zum 3. Juli können Teilnehmende ihre Hummel-Sichtungen per App melden. „Die so gewonnenen Daten werden vom BUND Naturschutz in Bayern und dem Thünen-Institut in Braunschweig ausgewertet und helfen, die Vielfalt und Verbreitung der Hummeln in Deutschland zu entdecken und zu dokumentieren“, so der BUND Kreis Wesel.