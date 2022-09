Naturschutz in Moers : BUND gegen Lichtverschmutzung

Moers/Neukirchen-Vluyn Künstliches Licht schade Fluginsekten und anderen Tieren, sagen die Naturschützer. Deshalb sollten Laternen nachts nicht nur aus bleiben, um Energie zu sparen, sondern um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Der dramatische Schwund an Insekten sei nicht allein auf Monokulturen und den Einsatz von Ackerchemie zurückzuführen, sondern darüber hinaus auch auf die Lichtverschmutzung, also die Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf die Umwelt: „Es verenden nicht nur unzählige Fluginsekten an Straßenlaternen, es werden auch viele andere Tier- und Pflanzenarten in Mitleidenschaft gezogen. Fledermäuse werden in ihrem Jagd- und Fortpflanzungsverhalten gestört, die Gewässerfauna reagiert besonders sensibel auf Lichtverschmutzung und Pflanzen werden anfälliger für Frost- und Hitzeschäden.“