Spendenübergabe in Moers Stadtmarketing unterstützt Moerser Tierheim

) Eine Spende in Höhe von 250 Euro hat Michael Kersting, Geschäftsführer von Moers Marketing, an Kathrin Novotny und Gisela Großmann vom Moerser Tierheim überreicht. Der Spendenbetrag ist durch den Verkauf von Bildern zusammengekommen, die dem Stadtmarketing von Privatleuten gestiftet worden waren und deren Erlös nun der Arbeit des Tierheims zugutekommt. Wie die Moers Marketing weiter mitteilte, trugen die insgesamt fünf Bilder typische Moers-Motive, so habe sich darunter ein Porträt von Hanns Dieter Hüsch sowie eine Ansicht des Moerser Schlosses samt Henriettendenkmal befunden.