ÖPNV-Zusatzangebot in Moers und Umgebung Warum das „ODI wir4mobil“ pausiert

Das On-Demand-Verkehrsangebot „ODI wir4mobil“ legt ab dem 20. Dezember 2023 eine technisch bedingte Pause ein. Wie die Stadt Neukirchen-Vluyn mitteilte, werden Fahrten zwischenzeitlich nicht angeboten. Die ODI-Hotline und die ODI-App sind in diesem Zeitraum nicht verfügbar. „Während der Pause arbeiten das ODI-Team und seine Partner mit Hochdruck daran, das gesamte Projekt zu optimieren und das Fahrangebot in der Wir4-Region weiter zu verbessern“, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Nach aktueller Planung kehre ODI Mitte Januar 2024 zurück. Bis zum 19. Dezember 2023 ist das Mobilitätsangebot wie gewohnt buchbar.