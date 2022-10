Förderplakette für engagierten Arbeitgeber : Land zeichnet Moerser Firma aus

Moers/Düsseldorf Innenminister Herbert Reul hat den Einsatz der Schreinerei van Wickeren für die Feuerwehr gewürdigt. Er verlieh dem Schwafheimer Betrieb die Förderplakette „Ehrenamt in Feuerwehr und Katastrophenschutz“. Sechs von sieben Mitarbeitern sind dort bei der freiwilligen Feuerwehr. Warum die Firma ausgezeichnet wurde.

Auszeichnung für die die Schreinerei van Wickeren aus Moers: Innenminister Herbert Reul hat ihr in Düsseldorf die Förderplakette „Ehrenamt in Feuerwehr und Katastrophenschutz“ verliehen. Der in Schwafheim ansässige Betrieb ist der erste in Moers, der mit der Förderplakette bedacht wurde.