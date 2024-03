Landmarke aus Moers Warum das „Geleucht“ als T-Shirt-Motiv dient

Das Modelabel „Stahlkind“ aus Duisburg widmet sich der Moerser Bergbaugeschichte. „Die Shirt-Motive von Stahlkind thematisieren normalerweise, neben typischem Ruhrgebiets-Lokalkolorit, die Malocherkultur unserer Region“, teilte das Unternehmen mit. So zeigt ein „Moers-Shirt“ jetzt das auf der Rheinpreußen-Halde stehende „Geleucht“. Die kilometerweit sichtbare rot leuchtende Grubenlampe steht „als Symbol perfekt für das Erbe und die Identität der Stadt“. Das T-Shirt wird „Moerser Frühling“ am 7. April veröffentlicht. „Stahlkind“ wird bei dem Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt mit einem Stand vertreten sein.