Bundestagsmitglied aus Moers Jan Dieren für Aussetzen der Schuldenbremse

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zeige aber auch grundsätzliche Konstruktionsfehler der Schuldenbremse auf. „Der Grundsatz, möglichst geringe Kredite aufzunehmen, mag in wirtschaftlich guten Zeiten seine Richtigkeit haben. Gerade in herausfordernden Zeiten, wenn wir sie am dringendsten bräuchten, bindet die Schuldenbremse uns aber die Hände,“ so Dieren weiter.