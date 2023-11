Leseförderung in Moers-Repelen Warum Autorenlesungen für Kinder wichtig sind

„Hintergrund ist, dass Kinder in Grundschulen gerade in der letzten Zeit einen sehr hohen Förderbedarf haben. Darum ist es mir wichtig, dass wir mit diesen Veranstaltungen alle Kinder der Linden- und der Regenbogenschule erreichen“, sagte Volker Kuinke, Leiter der Zweigstelle. Alexandra Wirth, Rektorin der Lindenschule, sagte: „Oft ist es so, dass Kinder im eigenen häuslichen Umfeld nicht an das Lesen herangeführt werden oder zum Teil kein Geld für Bücher da ist. Aber gerade für das gesamte Leben ist die Lesekompetenz wichtig.“ Dies bestätigte Annika Giese von der Kinder- und Jugendbibliothek: „Die Schulen fragen bei uns immer wieder zu dem Thema an. Dazu bieten wir beispielsweise Workshops an. Aber besonders die Lesungen sind ein wichtiges Element.“ Durch den Kontakt mit den Autorinnen und Autoren würden Kinder schneller die Lust am Lesen entwickeln, sagte Rektorin Wirth. Sie sei froh, dass Volker Kuinke jedes Jahr das Angebot organisiert. „Wichtig ist mir dabei die Nachhaltigkeit.“