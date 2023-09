Neue Ausstattung für Politessen in Moers Ein gutes Gefühl dank Bodycams

Wer sich künftig in Moers mit Politessen anlegen will, sollte sich genau überlegen, was er (oder sie) sagt und tut. Denn alle Mitarbeitenden der Verkehrsraumüberwachung, so die korrekte Bezeichnung, werden mit Bodycams ausgestattet, also mit am Körper getragenen kleinen Kameras. Diese können bei Bedarf eingeschaltet werden und Bilder liefern, die die Auseinandersetzung dokumentieren. Im Juni und August hat die Stadt den Einsatz von Bodycams in der Verkehrsraumüberwachung mit zunächst vier Geräten getestet. Jetzt will sie Bodycams für alle Mitarbeitenden einführen.