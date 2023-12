Haus & Grund Moers gibt Tipps Adventsdekoration – Was dürfen Mieter und was geht zu weit?

Heißt in der Praxis: „Wer Duftkerzen im Treppenhaus aufstellt oder mit Zimtspray den Hausflur einnebelt, der nutzt das Gemeinschaftseigentum bestimmungswidrig“, zitiert Kruse ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Nachbarn sollten also beim Dekorieren aufeinander Rücksicht nehmen. „Der Adventskranz an der Wohnungstür ist aber kein Problem“, beruhigt Kruse.