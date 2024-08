Cosmo-Festival in Moers Parkplatz im Enni-Sportpark teils gesperrt

Aufgrund des Cosmo-Festivals wird der Parkplatz am Enni-Sportpark Rheinkamp in der Zeit vom Freitag, 23. August (ab acht Uhr), bis bis zum 25. August zum großem Teil abgesperrt. Darauf haben die Organisatoren des Festivals und der Moerser SC hingewiesen. Im Straßenbereich „Am Sportzentrum“, „Kopernikusstraße“ und „Am Sportzentrum“ werden die Durchfahrten am Samstag, 24. August, gesperrt.