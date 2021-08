Freizeit und Natur in Moers : Jan Dieren will Wanderweg sanieren

Konrad Göke (l.) und Jan Dieren auf dem Wanderweg am Moersbach. Foto: Rüdiger Bechhaus

Moers Der SPD-Bundestagskandidat ist dafür, dass die Route entlang des Moersbachs instandgesetzt wird und barrierefrei ausgebaut wird. Am 22. August lädt der SPD-Ortsverein zu einer Wanderung auf besagtem Weg ein.

Jogger haben Abschnitte des Wanderweges längst für sich entdeckt, der entlang des Moersbaches läuft, um die Wallanlage am Rathaus mit dem Repelener Meer am Jungbornpark zu verbinden. Auch Jan Dieren kennt Teilstücke des Weges, weil er als Gymnasiast mit seinem Fahrrad darauf unterwegs war, um einen guten Freund in Utfort zu besuchen. „Der Weg liegt idyllisch“, sagt der 30 Jahre alte Rheinkamper. „An vielen Stellen ist er ideal, um spazieren und wandern zu gehen. Aber an einigen Stellen ist er unwirtlich und bei schlechtem Wetter kaum passierbar.“

Der SPD-Bundestagskandidat aus Moers sieht Potential für den Weg. Deshalb greift er den Wunsch der Rheinkamper Sozialdemokraten auf, diesen Weg barrierefrei auszubauen. „Der Weg ist eine grüne Lunge, der zwei historische Gartenanlagen verbindet“, sagt Konrad Göke. „Seit 2014 setzen sich die Rheinkamper Sozialdemokraten für den Ausbau ein. Der Weg ist im Masterplan vermerkt. Als 2019 der Klimanotstand ausgerufen wurde, wurde gleichzeitig dieser Masterplan beschlossen. Er enthält Maßnahmen für den Klimaschutz.“

Am Mittwoch wanderten Konrad Göke und Jan Dieren auf einem Teil des Weges am Moersbach, um sich auf die Wanderung auf diesem Weg vorzubereiten, zu der für den 22. August vom SPD-Ortsverein Rheinkamp zusammen mit dem SPD-Bundestagskandidaten eingeladen wird. Auch wenn der Weg über weite Strecken gut zu laufen ist, ist er an einigen Stellen eng wie ein Trampelpfad, zum Beispiel am Stück östlich des Parkplatzes an der Mühlenstraße. An einigen Stellen hat Wurzelwerk den Weg uneben werden lassen; an anderen ist er zu steil, um von allen Menschen begangen werden zu können. An mehreren Stellen bilden sich große Pfützen, wenn es geregnet hat. Und einige Querungen sind für Spaziergänger und Wanderer nicht einfach zu nehmen, zum Beispiel die bei der Mühlenstraße. „Wenn die Straße überplant wird, muss das berücksichtigt werden“, sagt Dieren.

Er sieht bei der Finanzierung auch das Bundesverkehrsministerium in der Pflicht, das im aktuellen Verkehrswegeplan 2030 Geld bereitstellt, um bundesweite Hauptachsen und Verkehrsknotenpunkte instand zu halten und auszubauen, vor allem für Autos, Züge und Schiffe. Zukünftig solle dieses Ministerium auch Projekte bezuschussen, die für die Mobilitätswende auf kommunaler Ebene ständen, wünscht sich der Bundestagskandidat. Insgesamt sollten Fußgänger bei der Verkehrsplanung stärker berücksichtigt werden.