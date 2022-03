Senioren-Union Moers : Wahlkampf-Auftakt mit Glücksbringer

Moers Günter Krings, rechtspolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion war Gast der Senioren Union.

Günter Krings scheint den Moerser Christdemokraten Glück zu bringen. 2014 besuchte der damalige Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium die Grafenstadt, um bei einer Wahlkampfveranstaltung zu sprechen. Christoph Fleischhauer gewann damals tatsächlich die Wahl zum Bürgermeister in einer Stadt, die seit vielen Jahren sozialdemokratisch geprägt gewesen war. „Es wäre schön, wenn Julia Zupancic das in ihrem Wahlkreis wiederholen würde“, sagte Fleischhauer mit einem Augenzwinkern beim Politischen Aschermittwoch der Senioren-Union. Zupancic tritt als Landtagskandidatin im Wahlkreis 60, Moers und Neukirchen-Vluyn, an. Er galt bis zur Landtagswahl 2017 als Hochburg der SPD.