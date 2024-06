Vorreiterrolle in Schullandschaft Moerser Musikschule erstellt Anti-Gewaltkonzept

Info

Schutzkonzept Die Moerser Musikschule hat ein institutionelles Schutzkonzept erarbeitet. Ziel ist, eine hohe Sensibilität zu erreichen, damit das eigene Verhalten und das der anvertrauten Lernenden aufmerksam reflektiert werden kann. Die Musikschule will sicherer Ort sein, an dem Gewalt in jeglicher Form keinen Platz hat. Sie will junge Menschen unterstützen und fördern, damit sie ihre Persönlichkeit entfalten können. Das Schutzkonzept bietet eine Bandbreite an präventiven Maßnahmen für Kinder und Jugendliche außerhalb ihrer Familien.