Von rustikal bis idyllisch Diese Biergärten öffnen jetzt in Moers

Gemütlich und regional geht es auch im Grafschafter Wirtshaus am Kastellplatz zu. Das Lokal im Herzen der Moerser Innenstadt – in dem Räumen des historischen Alten Landratsamts – bietet draußen jede Menge Sitzmöglichkeiten mit Blick aufs Schloss und in den Park. Was die Bierauswahl betrifft, setzen Betreiber Stipe Madzar und Koch Timo Wiese auf ein „Potpourri europäischer Braukunst“: von Geilings Bräu und Spaten über Bolten und Benediktiner bis hin zu verschiedenen Saisonbieren. 0,3 Liter sind für 4,10 Euro zu haben, für einen halben Liter zahlen Gäste 6,20 Euro. Auf der Speisekarte stehen neben Haxe und Weißwurst auch vegane und vegetarische Gerichte. Montag bis Samstag startet der Betrieb um 9 Uhr. An Sonn- und Feiertagen öffnet das Wirtshaus eine halbe Stunde später bis 23 Uhr. Adresse: Kastell 5.