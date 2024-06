Von Jäger getötet Drama um Rehbock in Moerser Wohngebiet

Eine Rettungsaktion mit tragischem Ende sorgt auf Facebook seit dem Wochenende für viele Reaktionen. „Als wir kamen, war es eigentlich schon zu spät“, sagt Jäger Christoph Rudolph vom Hegering Moers am Montag im Gespräch mit der Redaktion. „Wie rettet man ein Wildtier, wenn man nur mit einen kleinen Pkw, einer Decke und einen Messer kommt?“, schreiben hingegen die Asbergerinnen Doris Pichetta und Silke Römer in einer Mail. Was war geschehen?