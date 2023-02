Sammelaktionen in Moers Von der Spendenbereitschaft überwältigt

Moers · Viele Menschen wollen einen Beitrag zur Hilfe in den Erbebengebieten in der Türkei und Syrien leisten. Auch in Moers gibt es Spendensammlungen. Eine besonders erfolgreiche läuft in Repelen. Doch es gibt nicht nur Lob.

09.02.2023, 17:00 Uhr

Frank Müller, Deniz K. und Yoldas Solan organisieren die Spendenaktion an der Allmendestraße 16 in Repelen. Foto: Norbert Prümen