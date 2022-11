Gedenkfeier in Moers : Frieden ist nicht mehr selbstverständlich

Bürgermeister CHristoph Fleischhauer und Markus Tenberger verneigen sich nach der Kranzniederlegung. Foto: Andreas Drabben

MOERS In den Städten der Grafschaft gedachten die Menschen zum der Opfer von Krieg und Gewalt. Die Feiern standen im Zeichen des Ukraine-Kriegs. So auch am Mahnmal in Kapellen, wo Bürgermeister Christoph Feischhauer sprach.