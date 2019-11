Guitar-Festival in Moers : Virtuose Gitarrenmusik von Klein und Groß für alle

„Guitar-Festival“ heißt eine Veranstaltung der Moerser Musikschule, in der Schüler aller Altersstufen aus allen Gitarrenklassen der Schule zu einem Konzert mit Gitarrenmusik jeglicher Couleur zusammenkommen.

Seit 2012 gibt es dieses Veranstaltungsformat, das sich bei Groß und Klein großer Beliebtheit erfreut. So auch bei der achten Ausgabe am Freitagabend im Kammermusiksaal des Moerser Martinstifts. Leitung und Moderation des Abends lagen in den bewährten Händen von Ralf auf der Heiden, seines Zeichens Abteilungsleiter für Zupf- und Streichinstrumente an der dortigen Musikschule.