Vierstelliger Bargeldbetrag weg 91-Jährige aus Moers wird Opfer falscher Polizisten

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf folgendes hin: Die Polizei bittet niemals am Telefon oder an der Haustür um Geldbeträge; am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden; Angerufene sollten sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen, im Zweifel einfach auflegen oder von der angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis fordern.