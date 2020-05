Projekt in der Corona-Krise : Band nimmt Song auf – gemeinsam zu Hause

Statt im Probenraum wurden die Bandmitglieder zu Hause kreativ. Die Instrumente wurden an den unterschiedlichsten Orten gespielt. Daraus entstand ein Video. Foto: Klaus Rothenstein

Moers „FINE“ von Niederrhein haben aus der Not der Corona-Krise eine Tugend gemacht. Entstanden ist ein besonderes Musik-Projekt, inspiriert durch das Event „OneWorld – Together at Home“.

Weiterleiten Drucken Von Katharina Molzberger

Was macht eine Band, die, bedingt durch die Corona-Krise, weder gemeinsam proben noch vor Publikum auftreten kann? Richtig: Gemeinam proben und auftreten – nur eben ganz anders als gewohnt. Und so kam es, dass für „FINE“ aus der Not ein einzigartiges Projekt entstand. Doch der Reihen nach.

„FINE“, das ist eine Party- und Coverband vom Niederrhein. Die Mitglieder kommen aus Moers, Mönchengladbach und Viersen. In mehr als 30 Jahren haben sich die Musiker in der Region einen Namen gemacht hat. Zur aktuellen Besetzung gehören Justine Esser (Gesang), Ludolf Windeck (Gesang, Akustikgitarre, Saxophon), Sven Hansen (E-Gitarre, Gesang), Richard Kempken (Keyboards, Gesang), Robert Lünendonk (Bass, Gesang) und Klaus Rothenstein (Schlagzeug).

Info Die Idee: Zusammen zu Haus Vorbild „OneWorld – Together at Home“ ist ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Weltstar Lady Gaga organisiertes Event. Am 18. April 2020 wirkten unter anderen Paul McCartney, Beyoncé und die Rolling Stones bei diesem achtstündigen virtuellen Konzert mit. Der Erlös kommt Wohltätigkeitsorganisationen zu Gute.

Link Der Song von „FINE“, der nach dem Vorbild von „OneWorld – Together at Home“ entstand, ist über die Videoplattform YouTube zu sehen. Link: https://www.youtube.com/watch?v=0KQ46IewhGw Band-Info www.fine-rockt.de

Mit der Ausgangsbeschränkung und der Absage von Großveranstaltungen habe sich die Band plötzlich mit einem leeren Veranstaltungskalender konfrontiert gesehen, erzählt Klaus Rothenstein. Gemeinsame Proben konnten auch nicht mehr stattfinden. Man saß also „auf dem Trockenen“.

Gemeinsam Musik machen wollten „FINE“ aber trotzdem, und so kam Sänger Ludolf Windeck die Idee, die Quarantäne zur Aufnahme neuer Songs zu nutzen. Da man sich nicht gemeinsam im Studio treffen konnte, entwarf Bassist Robert Lünendonk eine Basis und schickte das Grundgerüst aus Rhythmus, Akkorden und Basslinie an die Kollegen. „Jeder erhielt eine Version ohne das eigene Instrument“, erklärt Rothenstein im Gespräch. Das Besondere bei diesem Entstehungsprozess sei gewesen, dass jeder „machen konnte, was er wollte“ .

Inspiriert durch das Event „OneWorld – Together at Home“ stellte Rothenstein sich die Frage: „Warum machen wir nicht so was?“, und schlug den Bandkollegen in einer Videokonferenz vor, auch ein Video zum Song „Bottoms Up! To Love! To Live!“ zu drehen. Auch dort galt: Jeder wie er mag. Statt im Probenraum wurden die Bandmitglieder zu Hause kreativ – gemütlich auf der Couch oder auf dem Laufband. Die Instrumente wurden an den unterschiedlichsten Orten gespielt. Den Spaß an der Sache sieht man den Musikern an. „Bottoms Up“ soll „eine optimistische Ode an die Liebe, Freundschaft und das Leben“ sein.

Gemischt und finalisiert wurden Video und Ton dann wieder im Studio von Robert Lünendonk. Das Ergebnis gibt es im Internet auf der Videoplattform YouTube zu sehen. Allerdings ohne Sängerin Justine, die arbeitsbedingt nicht an der Produktion teilnehmen konnte.