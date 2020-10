Führungen in Moers : Moers auf vielfältige Weise kennenlernen

Die Gästeführerinnen Anne-Rose Fusenig und Renate Brings-Otremba verkörpern die Fabrikantengattin Hedwig Wintgens und die Geschäftsfrau Anna Steiger. Foto: PST

Moers Bei ganz unterschiedlich geprägten Stadtführungen können die Teilnehmendem einigen der vielfältigen Geheimnisse der ehemaligen Grafenstadt auf die Spur kommen.

Moers So auf einem abendlichen Kontrollgang der Wall- und Grabanlage am Freitag, 9. Oktober. Treffpunkt der Stadtführung „Geheimnisvoller Festungsbau“ ist um 17 Uhr an der SCI-Volksschule (Hanns-Albeck-Platz 2). Gästeführerin Anne-Rose Fusenig erläutert als Johanna von Schweichel die Besonderheiten der alten Verteidigungsanlage. Prinz Moritz von Oranien hat die Stadt im 17. Jahrhundert durch einen gezackten Ring aus Wallanlage, großem Wassergraben und Bastionen schützen lassen. Sein Berater und Architekt Alexander von Schweichel hatte die Kontrolle über den Festungsbau. Bei dem Rundgang finden die Teilnehmenden merkwürdige Dinge wie ein Fernrohr und eine Schatzkiste. Am Ende der Tour gibt es die Möglichkeit, gemeinsam ein Restaurant zu besuchen.

Nachtwächter berichtet Die beliebte Nachtwächterführung können Geschichtsinteressierte am Samstag, 10. Oktober, erleben. Es gibt noch wenige Restplätze. Der Rundgang startet um 20 Uhr am Denkmal von König Friedrich I. auf dem Neumarkt. Gästeführerin Erika Ollefs erzählt spannende wie lustige Geschichten aus der Moerser Vergangenheit und dem Leben der damaligen Ordnungshüter. Sie hatten früher die Aufgaben, die befestigte Stadt zu sichern und nachts für Ruhe zu sorgen. Der letzte Moerser Nachtwächter war Franz Stöber.

Moerser Stadtgespräch Bei der Führung „Moerser Stadtgespräch“ am Sonntag, 11. Oktober, 11 Uhr trifft die Fabrikantengattin Hedwig Wintgens die Geschäftsfrau Anna Steiger, die sich immer das Neueste aus der damaligen Zeit erzählt haben. Start ist am Haupteingang des Moerser Schlosses, Kastell 9. Die Teilnehmenden begleiten die beiden Damen beim kurzweiligen Rundgang auf einer spannenden Zeitreise. Sie erfahren, was sich alles in Moers um 1900 ereignete und wer wo wohnte, was herstellte oder verkaufte. Dabei gibt es auch Informationen, was Moers bis heute zur bekannten Kulturstadt macht. Zudem gibt es bei der Führung eine Überraschung für die Teilnehmenden. Die Gästeführerinnen Anne-Rose Fusenig und Renate Brings-Otremba stellen die beiden historischen Figuren dar.

Römerspuren auf dem Rad verfolgen „Auf den Spuren der Römer“ bewegt sich die Stadtführung mit dem Fahrrad am Freitag, 16. Oktober. Sie startet um 16.30 Uhr am Römerdenkmal in Asberg (Ecke Römerstraße/Konstantinstraße). Gästeführerin Anne-Rose Fusenig erläutert die Zeit ab dem Jahr 12 vor Christus, in dem die Römer als Legionäre, Bürger und Handwerker im heutigen Moers-Asberg siedelten. Bei der Rundfahrt entdecken die Teilnehmenden die Ortsgegebenheiten, die bis heute Wissenswertes über das römische Leben in „Asciburgium“ preisgeben.

Baumführung Durch die „grüne Lunge“ der Innenstadt geht es am Samstag, 17. Oktober, bei der „Baumführung im Schlosspark“. Start ist um 15 Uhr vor dem Eingang des Moerser Schlosses (Kastell 9). Im Schlosspark befinden sich viele besondere und exotische Bäume, die zum Teil aus seiner Entstehungszeit um 1836 stammen. Bei der Erkundung erfahren die Teilnehmenden mehr über ihren Wert für die Menschen und genießen die Atmosphäre. Gästeführerin Anne-Rose Fusenig erläutert die Hintergründe.