Konzert in Moers : Viel Applaus für das Rock-Oratorium

Moers Projektchor und Stadtkirchenorchester führten das Werk auf, das mit dramatischen und herzergreifenden Stücken die Zuhörer mitreißt.

In der Elisabethkirche in Voerde hatten 200 Zuhörer am Freitag vor einer Woche das Rockoratorium Emmaus begeistert aufgenommen, am Sonntag vor einer Woche waren es 240 Zuhörer in der Vincentiuskirche in Dinslaken. Am Sonntag waren Zuhörer wieder mitgerissen, als der Projektchor Emmaus und das Orchester der Stadtkirche Moers das Werk des Komponisten Thomas Gabriel aufführten. 220 Menschen applaudierten in der Stadtkirche bereits zur Pause lange, um am Ende aufzustehen und nicht mehr mit dem Klatschen aufhören wollten.