Ökoprofit-Zertifikat VHS und Bibliothek in Moers für Nachhaltigkeitsprojekt ausgezeichnet

Der gemeinsame Einsatz habe schon während der Zertifi-zierungsphase erste sichtbare Spuren im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum hinterlassen, heißt es: „Die gute Zusammenarbeit mit dem ZGM und der Kontakt zur Betreiberfirma SPIE führte dazu, dass bereits jetzt die Leuchtmittel in den Fluren auf LED umgestellt wurden“, so VHS-Leiterin Beate Schieren-Ohl. Sie war es auch, die den Anstoß zur Zertifizierung gab. Auch in der Bibliothek soll nun bald ein Austausch erfolgen. Spätestens nach einem Jahr amortisiere sich diese Maßnahme, versicherte eine „ENVIROpro“-Expertin. Weitere Schritte seien bereits vorgesehen.