Trinkwasser am Niederrhein VHS diskutiert mit Experten über Spurenstoffe im Wasser

„Klar wie Kloßbrühe: Podiumsdiskussion über Spurenstoffe im Wasser“ lautet der Titel einer Veranstaltung der Volkshochschule (VHS) Moers – Kamp-Lintfort am Donnerstag, 11. Januar. Ab 18 Uhr geht es in der VHS Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße 10, um Chemikalien im Trinkwasser. Laut Bundesumweltamt findet sich ein großer Teil, der mehr als 10.000 Chemikalien, die im Einsatz sind, im Wasserkreislauf wieder. Nachweisen lassen sich darin unter anderem Rückstände von Arzneimitteln, Kosmetikprodukten und Pflanzendünger, teilt die Volkshochschule in ihrer Pressemitteilung mit.