Versuchter Diebstahl Moerser Bekleidungsgeschäft Täterinnen schlagen auf Verkäuferin ein

Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf eine 66-jährige Frau aus Mönchengladbach die Verkäuferin am Arm verletzte und ihr ins Gesicht schlug. Eine 40-jährige Frau aus Grevenbroich nutzte diese Gelegenheit, um die mitgeführte Tasche mit dem Diebesgut an die dritte, unbekannte Frau zu überreichen, die zu Fuß in Richtung Römerstraße floh.