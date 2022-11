Mordfall Kazim Tatar Die Leiche lag einen Meter tief im Wald vergraben

Info

Die Polizei fragt Wer hat am Montag, 12. September, oder am Dienstag, 13. September, Beobachtungen am Haus an der Homberger Straße 335 in Moers gemacht, die ungewöhnlich waren? Gab es Fahrzeuge oder Personen, die in irgendeiner Weise aufgefallen sind? Und: Wer hat am Freitag, 7. Oktober, in der Zeit zwischen 13 und 15.30 Uhr in Zusammenhang mit einem Brand an diesem Haus Verdächtiges bemerkt?

Belohnung Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Kleve/Moers eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt.



Kontakt Unter der Rufnummer 0203 280 4195 4196 oder anonym unter 0203 280 3333 können sich Zeugen an die Polizei Duisburg wenden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. Ein Foto des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar: polizei.nrw/fahndung/89558.