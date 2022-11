Mordfall Kazim Tatar Die Leiche lag einen Meter tief im Wald vergraben

Nur zwei Tage nach der Festnahme von zwei dringend tatverdächtigen Männern haben die Ermittler im Mordfall Kazim Tatar einen weiteren Erfolg verbucht: Am Donnerstagabend wurde die Leiche des seit dem 12. September vermissten Moersers gefunden. Beamte der Mordkommission entdeckten sie in einem kleinen Waldstück in Moers-Hülsdonk. Die Leiche war in gut einem Meter Tiefe vergraben. Wie sich bei der Bergung herausstellte, war sie vor dem Vergraben in sechs Stücke zerteilt worden. Eine Obduktion am Freitagmorgen brachte die Gewissheit, dass es sich um Kazim Tatar handelt.