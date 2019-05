Politik in Moers : Verkleinerung des Rates: Bündnis kehrt um

Politik in Moers

Rat in Moers. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Moers Die beschlossene Reduzierung von 54 auf 50 Sitze soll rückgängig gemacht werden.

Die im Februar 2018 in geheimer Abstimmung beschlossene Verkleinerung des Moerser Stadtrates von 54 auf 50 Sitze soll zurückgenommen werden. Ein Antrag des „Bündnisses für Moers“ (SPD/Grüne/Grafschafter) dazu kommt am 28. Mai zur Abstimmung. Auch die Verkleinerung des Rates war auf einen Antrag der Bündnis-Fraktionen zurückgegangen. Sie wollten sicherstellen, dass Parteien so wie bisher schon ab zwei Sitzen im Rat einen Fraktionsstatus erhalten.