Verkaufsoffener Sonntag im Dezember „Magisches Moers“ – Das plant das Stadtmarketing

Darin Antrag erläuterte das Stadtmarketing, wie sich verkaufsoffene Sonntage in ein Gesamtkonzept des Citymarketings einfügen würden, das vor allem die lokale Wirtschaft in der Innenstadt stärken soll. Zudem legte das Stadtmarketing weitere Ideen für „Magisches Moers“ vor – die geplante Veranstaltung am Tag der Sonntagsöffnung, die im Zusammenspiel mit dem Moerser Weihnachtsmarkt möglichst viel Publikum in die City locken soll.