Hilfe für Familien Moerser Verein „Klartext für Kinder“ stellt sich neu auf

Gerade hat der Verein „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut“ seine jährliche Weihnachtswunschbaumaktion beendet. 2100 Knirpse aus Familien, in denen keine üppigen Weihnachtsgeschenke verteilt werden, wurden bedacht. Kein Kind ist leer ausgegangen. Es sind nicht nur Momente wie diese, in denen deutlich wird, wie viel Armut und soziale Benachteiligung es vor unserer Haustür gibt. „Klartext für Kinder“ setzt sich für diese Familien ein und hilft dort, wo andere Hilfen ausgeschöpft sind. Die Not wird nicht weniger. Umso wichtiger ist es für den Verein, sich für die Zukunft aufzustellen. Das ist auf der jüngsten Mitgliederversammlung im Gasthaus zur Linde in Moers-Repelen einmal mehr deutlich geworden.