Kritik an Energieversorger aus Moers : Verbraucherzentrale warnt Stromkunden vor Enni-Schreiben

Moers Der Flyer wirkt auf den ersten Blick wie Werbung, enthält tatsächlich aber wichtige Informationen zum Vertrag.

„Das geht aus unserer Sicht rechtlich so nicht“, sagt Gisela Daniels, Leiterin der Verbraucherberatung in Moers. „Der Gesamteindruck des Schreibens lässt auch nicht erkennen, dass es sich um eine wichtige Mitteilung an die Kunden mit der Möglichkeit zur Vertragsverlängerung handelt. Wir haben den Fall an unsere Zentrale in Düsseldorf weitergeleitet, mit der Folge, dass jetzt eine Abmahnung mit der Aufforderung, das Schreiben in dieser Form nicht mehr zu verschicken, an die Enni raus geht.“