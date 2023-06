Verbraucherzentrale in Moers warnt Angebliche Auszahlung des Gesundheitsministeriums

„Kein Ministerium und keine Behörde würde die Übermittlung solch sensibler Daten unverschlüsselt per E-Mail einfordern“, warnt Gisela Daniels, Leiterin der Verbraucherzentrale NRW in Moers. Sie rät zur Vorsicht beim Umgang mit persönlichen Daten. „Gelangen diese in die Hände der Betrüger, sind damit zahlreiche Straftaten im Rahmen von Identitätsdiebstahl denkbar.“ Dokumente und deren Kopien sollten nie auf bloße Aufforderung unbekannter Dritter übermittelt werden, schon gar nicht per unverschlüsselter E-Mail.