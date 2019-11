Einsatz von umstrittenem Pflanzenschutzmittel : Stadteigene Flächen werden in Moers glyphosatfrei

Info

Was Glyphosat ist ein Pflanzenschutzmittelwirkstoff, der zur Bekämpfung von Unkraut verwendet wird. Der Wirkstoff ist auf EU-Ebene bislang genehmigt und in Deutschland in Pflanzenschutzmitteln zugelassen.



Wie Glyphosat wird durch alle grünen Pflanzenteile aufgenommen. Glyphosat verteilt sich in der Pflanze und führt zu einem vollständigen Verwelken und Absterben.