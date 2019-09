Medizin in Moers : Vanessa ist das 700. Baby im St.-Josef-Krankenhaus

Moers Vanessa ist entspannt und gähnt herzhaft. Der kleine Wonneproppen ist das 700. Baby im St.-Josef-Krankenhaus in diesem Jahr. Magdalene und Thomas sind die glücklichen Eltern. Schwesterchen Viktoria ist zweieinhalb Jahre alt und freut sich auf das „neue“ Baby.

Einen regelrechten Babyboom gibt es in der Geburtsklinik des Krankenhauses. Stationsleitung Elisabeth Leiße: „Viele Eltern haben sich unser Haus als babyfreundliche Geburtsklinik ausgesucht.“ Viele schätzen das „24-Stunden-Rooming-in“. Baby und Mutter bleiben Tag und Nacht zusammen, das sei wichtig für die Entwicklungs- und Bindungsförderung. Viele Eltern entscheiden sich auch für ein Familienzimmer, in dem die ganze Familie mit Geschwisterkindern und Vater dann zusammen sein kann.

700 Babys Anfang September, da sind alle gespannt, ob zum Jahresende die 1000er Marke geknackt werden kann. „Wenn es so weitergeht, wie in den Sommermonaten, werden wir zum Jahresende 1000 Geburten erreichen“, sagt Schwester Elisabeth. „Wir freuen uns, dass sich die jungen Mütter in unserem Haus so wohl fühlen.“