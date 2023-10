Getöteter Schneider aus Moers Urteil im Mordfall Kazim Tatar

Im Mordfall Kazim Tatar ist ein Urteil gefallen: Vor dem Landgericht Kleve wurde der Angeklagte wegen Mordes und Brandstiftung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Angeklagt war ein 49-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn, der am 12. September 2022 den 56-jährigen türkischen Schneider Kazim Tatar aus Moers mit einem Genickschuss getötet haben soll. Später soll er am Tatort, der Wohnung, Tatars, Feuer gelegt haben, um Spuren zu verwischen. Die Leiche Tatars war im Novermber 2022 zerstückelt und vergraben in einem Wald in Moers gefunden worden. Der Angeklagte hatte die Tat bis zuletzt abgestritten. Das gericht hat eine besondere schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine Entlassung aus dem Gefängnis nach Verbüßung von 15 Jahren Strafe ausgeschlossen.