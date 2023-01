Wirtschaftstandort Homberger Straße Rolf Unterwagner führt Sanitätshaus in dritter Generation

Moers · Das Sanitätshaus Unterwagner an der Homberger Straße in Moers wird in dritter Generation von Rolf Unterwagner geführt. Was er sich für den Wirtschaftsstandort Homberger Straße wünscht.

08.01.2023, 14:00 Uhr

Für die geschäftlichen Weiterentwicklung der Homberger Straße macht sich Rolf Unterwagner auch als CDU-Ratsherr in der Grafenstadt stark. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann