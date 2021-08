Spendenführungen in Moers : Gutes tun und Moerser Geschichte erleben

Moers Die Gästeführerin Anne-Rose Fusenig bietet im August drei Spendenführungen unter dem Titel „Unsere Stadt mit dem Moerser Meisje“ an.

Sie finden am Sonntag, 8. August, um 15 und 17.30 Uhr sowie am Mittwoch, 11. August, um 16 Uhr, statt. Treffpunkt ist am Denkmal Luise Henriette vor dem Moerser Schloss (Kastell 9). „Das Flutwasser hat in vielen Regionen unvorstellbare Schäden angerichtet. Als Mitglied in der ‚Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren‘ möchte ich den engagierten Gildemitgliedern helfen, die durch die Fluten viel verloren haben“, erläutert Anne-Rose Fusenig.