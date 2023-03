Kurioser Unfall in Moers „Unschuldiger“ Autofahrer rennt nach Zusammenstoß weg

Der Unfall ereignete sich gegen sechs Uhr auf der Rheinberger Straße (L 137). Gegen sechs Uhr war ein 30-Jähriger Moerser mit seinem Auto in Richtung Rheinberg unterwegs. An der Kreuzung Rheinberger Straße / Hoher Weg / Reitweg fuhr er laut Polizei vermutlich bei Rot in den Kreuzungsbereich. Es kam zur Kollision mit einem Auto, das vom Reitweg auf die Rheinberger Straße abbog.