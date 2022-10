Universitätswochen in Moers : Umweltschonend unterwegs

Die Klimahelden des Gymnasiums Adolfinum und die Junior-Ingenieur-Akademie der Hermann-Runge-Gesamtschule präsentieren die Ergebnisse. Foto: Bettina Engel-Albustin

Moers Der 35. Universitätswochen in der Sparkasse am Niederrhein bieten Vorträge und Podiumsdiskussion zum Thema „Smarter Verkehr und Logistik“. Für die Veranstaltungen in der Kundenhalle sind noch Karten erhältlich.

Erstmals in der mehr als 30-jährigen Geschichte der Universitätswochen geht es zweimal hintereinander um das gleiche Thema. „Das allein zeigt schon, wie notwendig und wichtig die Frage ist, was wir konkret gegen den Klimawandel tun können“, sagt Giovanni Malaponti, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse am Niederrhein. Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt auf der Energiewende. Diesmal geht darum, welchen umweltverträglichen Beitrag „Smarter Verkehr und Logistik“ leisten können. Für beide Abende in der Kundenhalle der Sparkasse am Ostring sind noch Karten zu je fünf Euro erhältlich.

Die beiden Professoren Dieter Schramm und Bernd Noche von der Universität Duisburg-Essen (UDE) machen am Donnerstag, 20. Oktober, mit zwei Vorträgen den Auftakt. Professor Schramm vom Lehrstuhl für Mechatronik stellt vor, wie „Automatisierter und emissionsarmer Transport auf Land- und Wasserwegen“ gelingen kann. Um „Urbane Logistik“ geht es hingegen im Vortrag von Professor Noche, der an seinem Lehrstuhl unter anderem zu Transportsystemen forscht. Beginn ist um 20 Uhr. Die Podiumsdiskussion am Donnerstag, 27. Oktober, beleuchtet das Schwerpunktthema der 35. Universitätswochen von unterschiedlichen Seiten. Gäste sind an diesem Abend Professor Bettar Ould el Moctar vom Institut für Schiffstechnik, Meerestechnik und Transportsysteme der Universität Duisburg-Essen, Professor Thomas Schlipköther, Vorstand der Duisburger Hafen AG, Lukas Brenner, Bundestagsabgeordneter der Grünen, und Professorin Ellen Enkel, die an der Universität Duisburg-Essen zu allgemeiner Mobilität forscht.

Die Podiumsdiskussion unter der Moderation von Jörg Zimmer, dem Pressesprecher der Sparkasse am Niederrhein, beginnt um 20 Uhr. Jeweils ab 19 Uhr können sich die Besucher der diesjährigen Universitätswochen am 20. Oktober zum automatisierten Laden von E-Fahrzeugen und am 27. Oktober zu Klimaschutzprojekten von Schülern informieren. Die Klimahelden des Moerser Gymnasiums Adolfinum und die Junior-Ingenieur-Akademie der Hermann-Runge-Gesamtschule präsentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit.