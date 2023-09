Grünen-Fraktion in Moers legt Zahlen vor Mehr Unfälle nach E-Center-Eröffnung

Die Fakten liegen auf der Hand, nun heißt es handeln – sagen die Grünen im Moerser Rat. Seit der Eröffnung des Nahversorgungszentrums an der Rheinberger Straße in Moers-Utfort im September 2021 habe sich die Zahl der Unfälle auf der Rheinberger Straße zwischen Bethanien-Krankenhaus und der Verbandsstraße deutlich erhöht. Deshalb wenden sich die Grünen an den Technischen Dezernenten Thorsten Kamp und fragen: „Welche konkreten Maßnahmen wird die Verwaltung der Stadt Moers ergreifen, um das Unfallrisiko im oben genannten Bereich zu minimieren?“