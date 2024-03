Weltraumschrott über dem Kreis Wesel NINA warnt vor Trümmerteilen

Bei dem Objekt handelt es sich um Batteriepakete der Internationalen Raumstation ISS. Vor dem Wiedereintritt überfliegt es mehrmals das Gebiet der Bundesrepublik. In den Kreisen Wesel und Kleve, die in einem der drei voraussichtlichen Flugkorridore liegen – wird das laut Nina am frühen Freitagabend, genauer: gegen 18.22 Uhr, der Fall sein. Betroffen sind neben NRW auch Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.