Angebliche Reinigungsgebühr Kreis Wesel warnt vor neuer Betrugsmasche mit offiziellem Logo

Der Kreis Wesel warnt aktuell vor falschen Bescheiden, die per Post verschickt werden. Wie die Verwaltung am Freitag mitteilte, firmieren die Absender in ihren Schreiben als Kreisverwaltung und Stadt Wesel und nutzen dabei das offizielle Logo des Kreises Wesel im Briefkopf. In dem Schreiben werden die Empfänger aufgefordert, 289 Euro für eine Reinigungsgebühr im Rahmen der Initiative „Saubere Innenstädte“ auf ein Konto zu überweisen. Der Kreis warnt ausdrücklich davor, das zu tun. Das Schreiben sei Teil einer Betrugsmasche, heißt es. Wer eine solche Zahlungsaufforderung im Briefkasten habe, solle die Polizei informieren.